Киев в "желтой" зоне: что запрещено в столице [ Редактировать ]
С четверга, 23 сентября, Киев перешел в "желтую" зону карантина. В связи с этим в столице Украины ввели ряд запретов. Давайте разберемся, что же изменилось.
Важно отметить, что если у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет) есть желтый или зеленый сертификат, ограничения на них не действуют.
Также запрещено:
- находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.
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