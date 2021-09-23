С четверга, 23 сентября, Киев перешел в "желтую" зону карантина. В связи с этим в столице Украины ввели ряд запретов. Давайте разберемся, что же изменилось.

Важно отметить, что если у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет) есть желтый или зеленый сертификат, ограничения на них не действуют.

Также запрещено:

находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

Также мы писали о том, как работают школы и садики после перехода в "желтую" зону.

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