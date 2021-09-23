У центрі "Академік Вернадський" триває відбір науковців, які наступного року поїдуть в Антарктиду вивчати кліматичні зміни. Неподалік полярного кола дослідники проведуть 12 місяців. Про життя на найхолоднішій точці планети розповів учений, який шість років працював на континенті пінгвінів і тюленів.

Коли ми висаджуємося на край Антарктиди, ми впираємося або в гори, або в льодовик. Наша станція, "Академік Вернадський", знаходиться на ось цьому місці за вісім кілометрів від антарктичного півострова, на архіпелагу аргентинські острови Галіндес.

Науковець Юрій Отруба, з 2010 року шість разів вирушав у тривалу експедицію в Антарктиду.

В обсерваторії вивчав магнітне поле Землі. Відомості надсилав до міжнародної мережі "Інтермагнет". Ці дані вкрай важливі для того, щоб в усіх куточках планети працювали GPS-навігатори, а люди зі смартфонами орієнтувалися в просторі. Ще одне завдання - відстежувати танення льодовиків.

Юрій Отруба, вчений станції "Академік Вернадський":

Якщо говорити про дослідження льодовика за 10 років, протягом яких я їжджу на станцію, його маса зменшується.

А це - світлина, зроблена минулої весни. Ґрунту та першої зелені практично не видно - бо територія навколо будинків полярників укрита снігом. Рясні опади та порушення циклу пір року - також наслідок підвищення температури на планеті.

Юрій Отруба, вчений станції "Академік Вернадський":

Буває, запізнюється весна, літо не встигає теплим прогрітися, це в свою чергу впливає на всю екосистему в нашому регіоні.

Хоч до 27 зимової експедиції ще понад три місяці, у Національному антарктичному науковому центрі вже готують спеціальний одяг та харчі, які кораблями доправлять в Антарктиду.

А ще відбирають гідних узяти участь у дослідженнях. Заявки подали 137 кандидатів. Це біологи, кліматологи, геологи, механіки, а з ними - кухарі та лікарі для супроводу. Перед поїздкою з командою працюватиме група психологів. Вона підготує до життя в полярних умовах та навчить співіснувати в маленькому колективі.

Юрій Отруба, вчений станції "Академік Вернадський":

Це велика сім'я, яка не ходить в магазин. А це наша столова, де обідаємо, вечеряємо і снідаємо. В даному випадку ми заготовляємо часник на цілий рік, а часнику хочеться.

Хоч в океані багато риби, полювати на неї українським науковцям заборонено. Лише виловлюють для досліджень, фіксують види та випускають назад - у воду. Найбільше біологи помічали біля берегів біло кровних щук та китів-горбанів. Кажуть, популяція цих водних мешканців щороку зростає.