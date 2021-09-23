В сезоне заболеваемости гриппом на территории Украины будут доступны 3 вакцины для иммунизации населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В настоящее время контроль качества прошел четырехвалентный препарат производства одной из компаний в Южной Корее. Таким образом, вакцина получила положительное заключение о о соответствии требованиям международным, а также государственным стандартам.

Еще две вакцины находятся на лабораторном контроле качества. Вывод относительно их соответствия ожидается 3 октября 2021 года.

Отмечается, что в Государственной службе по лекарственным средствам заявили, что в на территорию страны завезут 200 тысяч доз вакцин против гриппа. Известно, что эти вакцины были разработаны французскими компаниями Influvac и Vaxigrip Tetra. Известно, что в общей сложности в этом сезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа.

Читайте также, в нынешнем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа. Украинцев из групп риска призывают делать прививки, Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре.

Кроме того, украинские аптеки планируют обеспечить примерно миллионом доз вакцины против гриппа к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ. Главный санврач добавил, что украинские производители ведут переговоры о локализации производства вакцины против гриппа на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.