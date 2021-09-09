Украинские аптеки планируют обеспечить примерно миллионом доз вакцины против гриппа к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Начиная с июня, мы начали работать с производителями вакцины и фармацевтическим сектором, чтобы аллоцировать для Украины большее количество вакцины (против гриппа, - ред.)... В аптечную сеть, мы знаем, вакцины будет поставлено в страну немного больше, чем в прошлом году, порядка одного миллиона.

Главный санврач добавил, что украинские фармпроизводители ведут переговоры о локализации производства вакцины против гриппа на территории Украины.

Это трех- или четырехвалентная вакцина, которая будет в монодозных шприцах, и мы надеемся, что такая вакцина сможет быть представлена на украинском рынке.

Он добавил, что получить препарат удастся только с первого квартала 2022 года.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.

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