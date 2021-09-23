Битва за кожне місце. В Івано-Франківську сотні батьків другу добу намагаються записати дітей у новий садочок. Люди буквально окупували місцевий ЦНАП, навіть ночували під стінами. Чим завершилася епопея бачили наші кореспонденти.

Перший день "жовтої зони", а в центрі Івано-Франківська аншлаг. Майже пів тисячі людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок.

Тетяна, жителька Івано-Франківська:

От стоїмо в черзі, аби отримати електронний талончик на чергу.

Тетяна в черзі ще від учора з п'ятої вечора. Розповідає: ніч провела тут. Адже щогодини - переклик. І кого немає - зі списку просто викреслюють.

Від учора в черзі також Ірина. Записати дитину в садочок намагається вже три з половиною роки. Та без успіху. Усі заклади - переповнені. Тому тут готова чекати стільки, скільки доведеться.

Ірина, жителька Івано-Франківська:

Уявіть, в моєму містечку 46 будинків, в кожному будинку 36 квартир. Садочок розрахований так? Цього року набирають одну групу, для моєї дитини вікової категорії 30 дітей. Що робити?

Новозбудований садочок "Джерельце" відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися сьогодні зранку, - розповідає франківчанка Наталія. Утім, батьки почали формувати чергу ще відучора.

Наталія Циплінська, жителька Івано-Франківська:

Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого у свекрухи за сто кілометрів, просто сідаю на перший автобус і їду сюди.

У списку Наталя виявилася аж 246, а місць лише двісті. Жінка на восьмому місяці вагітності. Тож вирішила не ризикувати здоров'ям майбутньої дитини. Після довгих переконань і виклику поліції - інші батьки дозволи їй піти додому і не викреслили її зі списку.

Наталія Циплінська, жителька Івано-Франківська:

Сказати, що я обурена, це нічого не сказати… Для чого це потрібно? Якщо можна цивілізовано прийти в день відкриття реєстрації, стати в чергу і зареєструватися.

Люди кажуть: було б в місті більше садочків - такого б не сталося.

Віталій, жителька Івано-Франківська:

Я тут від вчора від першої години дня стою за тим, аби моя дитина попала в садок. Враження негативні.

Я повторюю ще раз обслуговує три віконечка - 8-9-10. Тепер по вашому списку, який ви склали, або по тій черзі яку ви сформували, заходимо один за одним.

О дев'ятій ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП.

Юлія, жителька Івано-Франківська:

Ми із сім'єю тут від дев'ятої ранку ще від вчора. Очікую, що моя дитина таки піде в державний садок. Бо зараз ми ходимо в приватний і ми платимо досить велику суму грошей.

У департаменті освіти міськради кажуть - на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає, - наголошує чиновник. За останні п'ять років, каже, у місті збудували дев'ять нових. І нині дошкільною освітою охоплено дев'яносто вісім відсотків дітей.

Ігор Максимчук, директор департаменту освіти й науки Івано-Франківської міської ради:

Тут є суто людський фактор. Дана ситуація була прогнозована тому, що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти - користується підвищеною популярністю.

Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу і цієї ночі, всіх зареєстрували - і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену голину.