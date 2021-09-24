Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні напередодні ввели карантинні правила жовтої протиепідемічної зони. Що змінилося з її запровадженням? Наші журналісти в регіонах з'ясували.

15 шкіл Дніпра мали би перейти на дистанційне навчання. 24-та школа у цьому списку.

Ірина Дмитрієва, директорка школи №24:

Нам не вистачало для того, щоб було 80%, не вистачало 4 вчителя.

Однак за добу в закладі виправили статистику і подолали необхідний бар'єр вакцинованих педагогів.

Краща ситуація з вакцинацією серед освітян у Кропивницькому. Із сорока шкіл до норми імунізованих не дотягли лише три.

Лариса Костенко, начальниця управління освіти Кропивницької міської ради:

Одна школа повністю закрита на дистанційне навчання і дві школи працюють у змішаній формі, це означає - в 17 школі, де відсоток вакцинації на сьогоднішній день 74%, працюють 1-4 класи, НВО 32 - 67% вакцинації і працюють 1-4 класі.

На Прикарпатті в звичному режимі лишилися працювати менше ніж чверть усіх шкіл. Частково на онлайн навчання перейшов і ліцей у селі Клубівці. Директор каже: щепилися вже 70%.

Володимир Пронюк, директор Клубівецького ліцею:

Я думаю, що в найближчий час ми подолаємо цю планку у 80 відсотків.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Контролюючі органи, такі як Держрпродспоживслужба, поліція сьогодні вже почали активно працювати по всіх громадах нашої області з метою виявлення колективів, де не дотримуються цих вимог.

У "жовтій" карантинній зоні жорсткішими стали вимоги і до роботи кафе, ресторанів та кінотеатрів.

Кав'ярні й надалі приймають відвідувачів. Тут кажуть: і до сьогодні дотримувалися всіх вимог - масковий режим, дистанція та дезінфекція.

Олександр Купрієнко, ресторатор:

Наразі ми будемо просто попереджувати людей, що є велика вірогідність, що у червоній зоні вже буде обов’язково сертифікат або не проходження ні в кафе, ні в торгові центри, нікуди майже.

Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи. Пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17-ти до 34-ох тисяч гривень. А для посадовців суми можуть сягати ста сімдесяти тисяч.