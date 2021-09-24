Події на фронті: ворог порушив режим тиші п’ять разів [ Редактировать ]
П'ять разів ворог на Донбасі порушив режим тиші попередньої доби. У напрямку Південного й Кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в бік Новолуганського били зі стрілецької зброї. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь лише з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння. У нашому війську без втрат.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Застосовують стрілецьку зброю, але в основному це артилерія. Це міномети, крупні калібри. Зокрема у сусідів це практикується.
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Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону й дали відсіч ворогу.
Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів обстрілював Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.