У неділю у Німеччині - парламентські вибори. Наразі найбільші шанси на перемогу у соціал-демократів. Партія, яку веде на вибори Олаф Шольц, за опитуваннями, лідирує з розривом у три відсотки. Чому політсила, яку вважали аутсайдером перегонів, раптом вибилася у фаворити? І хто такий Олаф Шольц - Тетяна Логунова розкаже.

Ми вже чимало зробили, але можна досягти більшого. Я борюся за мінімальну зарплату - 12 євро за годину, щоб 10 мільйонів працівників отримували більше. За будівництво 40 тисяч нових квартир щороку. За стабільні пенсії. За захист клімату. І тому прошу віддати за мені свій голос.

Це передвиборчий ролик Олафа Шольца - кандидата в канцлери Німеччини від соціал-демократичної партії. Політсили, яка стала справжньою сенсацією цієї парламентської кампанії. Есдеки, яким ще навесні прогнозували в найкращому разі третє місце на виборах, наразі - лідери соцопитувань. І все завдяки вдалому вибору кандидата в канцлери.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Обираючи парламент, німці голосують за партію та її політичну програму. Але зараз, коли йде, здавалося б, незмінна Ангела Меркель, питання її наступника вийшло на перший план. І тут есдекам пощастило. Вони підібрали кандидата, якого виборці вважають кращим за претендентів від інших політичних сил. Шольца хочуть бачити канцлером понад 40 відсотків виборців. Для порівняння: його основних конкурентів Арміна Лашета та Анналену Бербок - не більше як 20.

Рецепт його популярності вже пояснили політологи. Шольц - найдосвідченіший із кандидатів - був бургомістром Гамбурга, міністром праці й соцполітики, а останні чотири роки пропрацював віце-канцлером і міністром фінансів в уряді Меркель. У нього чітка соціальна програма. А ще він майже в усьому копіює Ангелу Меркель - той же виважений тон, міміка і навіть жести.

Суда Девід-Вільп, політолог:

Виборці визнають, що в Шольца найбільший досвід роботи на державних посадах. І він справді дуже схожий на Меркель: обережний, виважений, стабільний.

Ангела Меркель, щоправда, просто з трибуни Бундестагу порадила німцям не голосувати за есдеків та Шольца. Але той не образився.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії:

І вам спасибі за спільну роботу, пані федеральна канцлерко!

Повторює Шольц і зовнішньо-політичний стиль канцлерки. Хоча есдеків традиційно вважають більш проросійською партією, наразі від Шольца не чули нічого, щоб до нього не говорила Меркель. Він за запуск другого "Північного потоку" за умови збереження транзиту Україною.

Проти постачання Києву зброї. Засуджує анексію Криму і агресію Росії на Донбасі, але вважає, що ЄС повинен вести прямий діалог із Москвою. І поки що не бачить перспектив вступу України в Євросоюз та НАТО.