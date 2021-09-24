Корабель зачепив 10-метрового кита: тварина померла [ Редактировать ]
Корабель з мертвим китом прибув в один із портів Японії. 10-метрова туша звисала з обох боків на носі танкера. На місце одразу викликали берегову охорону.
Екіпаж запевняє, ніхто не помітив, як корабель зачепив тварину. Китів такого виду поблизу японського узбережжя не бачили. Ймовірно, що судно притягло його з Тихого океану.
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