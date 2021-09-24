Мета місії - проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на Червоній планеті.

Марсохід "Персеверенс" розпочав пошуки місця для паркування. Усе, щоб перечекати мить, коли Сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили - проблем із пошуком такого місця не має бути.

Нагадаю, апарат приземлився на Марс у лютому. Мета місії - проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на Червоній планеті. Під час роботи марсоходу вдалося добути вже другий зразок марсіанського ґрунту.