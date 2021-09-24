Восстановление экономического роста в Украине происходит неудовлетворительными темпами: по оперативной оценке Госстата, реальный ВВП в втором квартале нынешнего года по сравнению с вторым кварталом 2020 увеличился лишь на 5,7% - при том, что в втором квартале прошлого года ВВП упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 11,4%. Учитывая вышесказанное, народный депутат Сергей Левочкин в своем запросе к премьер-министру Денису Шмыгалю требует принять меры, направленные на ускорение экономического роста, в частности, во время доработки правительством проекта госбюджета-2022.

Политик привел данные о том, что реальный ВВП Евросоюза во втором квартале 2021 против предыдущего квартала увеличился на 2,1%, Великобритании - на 4,8%, Латвии - на 4,4%, Венгрии - на 2,7%, Польши - на 2,1%, Словакии - на 2%, Словении - 1,9%, Румынии - 1,8%. В то время как в Украине - уменьшился на 0,7%.

"Одной из главных причин такой ситуации является крайне низкие объемы и отсутствие системности господдержки развития экономики и ее базовых отраслей. Об этом, в частности, свидетельствует подготовленный правительством проект госбюджета-2022, в котором расходы по статье "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предлагается снизить до 4,4 млрд грн, что на 100 млн грн меньше показателя текущего года", - говорится в запросе.

Народный депутат напомнил, что в 2019 году на поддержку отрасли было направлено почти 5,8 млрд грн, а до отмены спецрежима по НДС объемы прямой и косвенной поддержки превышали 20 млрд грн. На уровне текущего года предлагается оставить объем господдержки угольной промышленности, что лишает отрасль возможностей существенно нарастить обеспечения энергетического сектора страны углем внутреннего производства. Фактически сведены к минимуму бюджетные ассигнования на поддержку экспорта, объем которых в проекте госбюджета-2022 сохраняется на уровне текущего года - 14,5 млн грн, что в 3,5 раза ниже показателя 2019 года.

"Такие нормы правительственного проекта госбюджета-2022 ставят под сомнение реалистичность заложенного Кабмином роста в следующем году реального ВВП на 3,8%. Для формирования надежной основы экономического роста необходимо существенно увеличить расходы бюджета на поддержку угледобывающей промышленности, аграрной сферы, удешевление кредитов для базовых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта, инноваций, науки, повышения энергоэффективности, развитие инфраструктуры", - резюмировал Сергей Левочкин.