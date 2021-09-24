На юге Испании из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также затопило улицы и дома. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Наихудшая ситуация наблюдается на Балеарских островах, а также в автономных сообществах Андалусия, Эстремадура и Валенсия. На подтопленных автомобильных дорогах были заблокированы десятки транспортных средств.

Отмечается, что из-за града был побит урожай винограда, а также почти все посевы хурмы и цитрусовых. Ущерб, который нанесло стихийное бедствие, был оценен в 8 миллионов евро. Известно, что в среднем на территории пострадавших регионов выпало 110-116 мм осадков. В муниципалитете в Алькерия Бланка выпало рекордное количество осадков за последние 70 лет.

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Кроме того, в США, в Нью-Йорке, ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения. Полиция города зафиксировала семь погибших и еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси, в Центральном парке зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений.

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