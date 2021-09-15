Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение. Нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

В одном из районов на юге страны всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий. Пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека. Кроме того, в пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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