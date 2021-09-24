Скачок цен в Украине: в Минэкономики разъяснили ситуацию [ Редактировать ]
В 2021 году для украинцев потребительские цены вырастут примерно на 10%. Об этом заявили в Минэкономики.
Такая инфляция является "платой" за "оздоровление" экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина.
Ожидается, что уровень инфляционной активности в этом году будет выше прошлогоднего, в результате, как, в основном, действия внешних фактора цен, в т.ч. и на энергоносители, высокой затратной составляющей (через динамику цен производителей), так и фактора реализации отложенного спроса.
Но такая динамика не может рассматриваться как любая угроза для экономики в целом и для ускорения, собственно, потребительской инфляции в дальнейшей перспективе. То есть инфляцию 2021 года следует рассматривать как вполне обусловленную "плату" за "оздоровление" экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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