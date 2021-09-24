Ті, хто потрапив до Реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію.

Українських олігархів до відповідного реєстру вноситиме НАЗК. А робитимуть це за зверненням спеціальної комісії, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зазначив, що Парламент ухвалив поправки до закону, які дозволять регулювати формування реєстру олігархів саме таким чином.

Нагадаю, напередодні Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Він передбачає створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто олігархів. І запроваджує декларування службовцями контактів з особами, внесеними до цього переліку.

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО. Ті, хто потрапив до Реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації.