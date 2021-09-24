Американский актер Крис Пратт сыграет роль Марио - персонажа серии видеоигр японской компании Nintendo. Звезда фильмов "Мир Юрского периода", "Стражи Галактики" и "Мстители", озвучит героя мультфильма Super Mario Bros, сообщает BBC.

Принцессу Пич сыграет актриса Аня Тейлор Джой, известная по сериалам Netflix "Ход королевы" и "Ведьмак".

Брата Марио Луиджи сыграет актер Чарли Дэй, а главного злодея, Боузера - Джек Блэк. Также в озвучке примет участие комедийный актер Сет Роген, который исполнит роль Донки Конга.

Японский дизайнер видеоигр, создатель игр с Марио Сигэру Миямото объявил, что картина выйдет в прокат 21 декабря 2022 года в США. Даты премьеры в Европе, Японии и других регионах объявят позже. Мультфильм будет создан совместно со студией Illumination Entertainment, известной по мультфильмам "Гадкий я" и "Миньоны".

В 1993 году вышел фильм "Супербратья Марио" с Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо и Деннисом Хоппером. Картина провалилась в прокате.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Брюс Уиллис снимается в боевике "Corrective Measures" ("Исправительные меры") по мотивам комиксов Гранта Честейна.