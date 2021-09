Николас Кейдж впервые снимется сразу в двух вестернах

57-летний лауреат премии "Оскар" исполнит главные роли в фильме "По старинке" (The Old Way) и "Перекресток мясника" (Butcher's Crossing). За роль в психологической драме Майка Фиггиса "Покидая Лас-Вегас" (1984) Кейдж был отмечен премиями "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший актер