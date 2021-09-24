Понад дев'ять тисяч нових випадків ковіду в Україні за минулу добу. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині.

Київ сьогодні - до цього переліку не потрапив. Ушпиталили напередодні більше як дві тисячі хворих. 140 людей - померли від ускладнень.

У МОЗі вкотре наголошують: захиститися від тяжкого перебігу коронавірусу можна - зробивши щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізувались понад п'ять мільйонів 355 тисяч громадян.