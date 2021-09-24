COVID-19 в Україні: понад дев'ять тисяч нових інфікувань за добу [ Редактировать ]
Понад дев'ять тисяч нових випадків ковіду в Україні за минулу добу. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині.
Київ сьогодні - до цього переліку не потрапив. Ушпиталили напередодні більше як дві тисячі хворих. 140 людей - померли від ускладнень.
У МОЗі вкотре наголошують: захиститися від тяжкого перебігу коронавірусу можна - зробивши щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізувались понад п'ять мільйонів 355 тисяч громадян.
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Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад вісім із половиною тисяч інфікованих - померли.
Найбільше випадків - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці.
Лідер за кількістю інфікувань - Львівщина, за нею йдуть Харківщина, Одещина, Луганщина і Донеччина. А от щепили проти ковіду минулої доби близько ста восьми тисяч українців.
У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Майже шість тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.