Іспанія потерпає від злив та паводків [ Редактировать ]
Іспанія потерпає від злив, а як наслідок - і від паводків. Сильні дощі накрили західні та південні регіони країни.
Найбільше постраждали Балеарські острови. Багато автомагістралей - затопило, залізничне сполучення працює з перебоями. Місцями випав навіть град.
Негода знищила врожай винограду, посіви хурми та цитрусових. Місцеві фермери повідомлять про збитки на вісім мільйонів євро.
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Вулкан Кумбре-В'Єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп диму та каміння.
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