Коллектив телеканала "Перший Незалежний" передал главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу письмо, в котором журналисты обратились к депутату с просьбой взять под защиту телеканал и дать возможность выполнять свою работу.

Коллектив телеканала хочет выполнять свою работу, реализовывать право на свободу слова и доносить до своих зрителей объективную информацию, но украинская власть, грубо нарушая верховенство права, раз за разом отбирает у журналистов возможность это делать.

Приводим полностью текст письма

Уважаемый Нестор Иванович!

Команда телеканала "Перший Незалежний" никогда не зависела от мнения властей или групп влияния. На протяжении всего периода нашей деятельности мы ежедневно качественно и планомерно выполняем свою работу для того, чтобы реализовывать право украинцев на доступ к информации.

К сожалению, в современной Украине журналистам невозможно реализовать свое право на профессию, а гражданам – на получение честной и объективной информации. Виной тому - власть, попирающая законы и Конституцию, закрывающая по звонку неугодные СМИ.

В феврале 2021 года, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZiK. В дальнейшем, обычным письмом заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции.

Но мы не сдались и продолжаем выполнять свою работу. У нас есть своя аудитория, которая смотрит нас, несмотря на запреты, в YouTube, Facebook и Telegram.

Наш коллектив обладает всеми необходимыми профессиональными навыками для донесения честной и объективной информации до граждан Украины. Но власть лишила нас возможности транслировать нашу позицию в телевизионном эфире, пытается заблокировать нас в интернете, всячески мешает нашей деятельности.

Мы обращаемся к вам, как к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и успешному украинскому предпринимателю, хорошо знающему о трудностях, которые возникают при наличии своего дела, с просьбой взять под свою защиту наш телеканал, предоставить нам возможность делать свое дело. Мы даем в эфир не то, что хочется Банковой, а то, что ждет от журналистов украинский народ – правду о состоянии дел в стране.

Сегодня от нашей совместной деятельности зависит свобода слова в стране.

Только вместе мы поборем диктатуру.

С уважением,

Коллектив телеканала "Перший Незалежний".

Накануне журналисты незаконно закрытых украинских СМИ направили обращение к французскому министру по делам Европы и иностранных дел, дипломатическому советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, директору по вопросам ООН и международных правозащитных организаций в министерстве Европы и иностранных дел Франции Фабьену Пенону, директору по вопросам Европейского союза в Министерстве Европы и иностранных дел Франции Пьеру Сеттону, депутату и председателю группы дружбы Франция - Украина в Национальном Собрании Валерии Фор-Мунтян, президенту "Репортеры без границ" Пьеру Аски, председателю отделения Франции в Ассоциации европейских журналистов Вероник Оже, а также многим другим дипломатам.

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

В конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", Sharij.net провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.