У Черкасах мама 13-річної Віки Слободяник збирає гроші на фінальну операцію доньки. Дитину ще у восьмимісячному віці уразив ДЦП, їй відняло ноги. Та завдяки операціям та наполегливості мами Вікторія знову отримала шанс на повноцінне життя. Два роки тому її поставили спиці. Тепер настав час їх знімати, але в мами-одиначки на це просто бракує грошей. Як зарадити, розкажуть мої колеги.

Давай старайся, зайчику …давай, давай

Ось так крок за кроком Віка опановує самостійну ходьбу. Дівчинка народилася здоровою, але у вісім місяців виникло ускладнення у вигляді ДЦП. Останні 12 років її мама Світлана присвятила доньці, і її єдина мета - щоб дитина нарешті змогла ходити.

Тренажер оце ми купили, а так оце у нас 280 гривень на день - це реабілітолог. Оце ми займаємося і він сказав, якщо з ним от так пів року займатись, то успіхи будуть.

Два роки тому Інтер допоміг зібрати дівчинці кошти на операцію зі встановлення вирівнювальних спиць. Світлана показує знімки, на яких видно, як розташовані пластини. Це був перший і ключовий етап у їхній з донькою боротьбі.

Світлана Слободяник, мама Вікторії:

Якби так не було, то у неї таке страшне з ногами було - вони б були викручені повністю. А раніше, в неї, ще до операції, в неї таке щось там понаростало, вона ногу не могла розігнути вже …Якби не зробили операцію, ноги б були страшні.

Нині Віка під наглядом лікарів. І вони запевняють: шанси на те, що дитина самостійно ходитиме, великі.

Олександр Понурко, лікар-педіатр Черкаської міської дитячої лікарні:

Мають витягнути з кісток нижніх кінцівок спиці, шурупи, а також підв'язати чашечки це потрібно, по-перше - підв'язати чашечки, щоб коліна не вигиналися в іншу сторону назад, а по-друге, взагалі, щоб дитина почала ходити.

Операцію з вилучення спиць мають провести якнайшвидше, адже дитина росте, і тепер вони завдають їй нестерпного болю. Вартість цього оперативного втручання - понад 50 тисяч гривень. Сума хоч і не велика, та цих грошей мамі-одиначці взяти просто ніде. Сама ж Віка сподівається, що і цього разу небайдужі не залишать її в біді. Дівчинка вже мріє про те, як зможе самостійно вийти на вулицю і піти до бабусі в гості.

Це теж є в мріях, вони обов'язково збудуться і я піду, і я всіх порадую, навіть свою подружку. Поїду до неї відразу, коли стану.

Допомогти Вікторії може кожен з нас. Реквізити мами дівчинки можна знайти на нашому сайті "Подробності.юа" в розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими.

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Слободяник Світлана Миколаївна (мама Вікторії)

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