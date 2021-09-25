Бій Усика з Джошуа відбудеться на стадіоні Тотенхем [ Редактировать ]
Чотири пояси на кону. Вже за кілька годин відбудеться бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні Тотенхем. Там уже відбулась традиційна дуель поглядів та пресконференція обох боксерів.
Під час поєдинку Джошуа захищатиме чотири свої пояси. Нагадаю, у 2017 році він зустрічався з іншим українським боксером - Володимиром Кличком, тоді українець програв бій.
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