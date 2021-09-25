Близько 80 тенісистів з усієї країни з'їхалися до Одеси. Тут уперше відбувся міжнародний турнір "КІНГ КАП". На одному корті зійшлися аматори проти професіоналів. Такий формат цікавий не лише початківцям, а й іменитим гравцям. Чим саме - розкажуть наші кореспонденти.

Шалені емоції, азарт та великі швидкості. Останнім часом теніс набуває в Україні дедалі більшої популярності. Турнір KYNG CUP - один із наймолодших, але найпопулярніших, тепер - в Одесі.

Турнір тривав протягом двох днів. У п'ятницю в груповому етапі визначали, які саме двійки пройдуть далі. Сьогодні - півфінали та фінал. Команди грали на вибування. Напружений темп змагань - їхня родзинка.

Владислав Клименко, організатор турніру KYNG CUP:

У тебя в день три или пять игр может быть. Это достаточно сложно - держать концентрацию на протяжении всего дня. Еще - физический тонус. Есть перерывы, но тебе надо и не расслабиться слишком и быть в тонусе.

Формат цього турніру - "Професіонали/Аматори", вважають найбільш видовищним. Професіонали показують красиву гру, аматори - набувають досвіду. Валентин захоплюється тенісом близько 20 років, такі змагання намагається не пропускати.

Валентин Левчук, учасник турніру, аматор:

Мы, любители, к сожалению, уже никогда не будем профессионалами, сколько бы не тренировались. Теннис такой вид спорта, когда нужно играть только с детства.

До Одеси з'їхалися не лише найкращі аматори, а й зірки тенісу України та світу. Денис Молчанов - член збірної України та гравець першої сотні тенісистів світу. Спортсмен вважає, що такі турніри сприяють популяризації цього виду спорту.

Денис Молчанов, учасник турніру, професіонал:

Эти турниры помогают развитию тенниса в стране. Теннис - дорогой вид спорта. Не каждый родитель, не каждый ребенок может позволить себе заниматься теннисом, а люди обеспеченные, которые берут молодых игроков под крыло. Возможно, за счет них и держится теннис в Украине.

Владислав Орлов, учасник турніру, професіонал:

Організація дуже на високому рівні. Є і їжа, і лаундж-зона для гравців. І судді, і м'ячі - все на дуже високому рівні, як на професійних змаганнях. Все классно!

Призовий фонд турніру - 300 тисяч гривень. Для найкращих пар - грошова винагорода і призи.