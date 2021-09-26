Александр - воин Христов: Верующие УПЦ поздравляют Усика с победой [ Редактировать ]
Верующие Украинской Православной Церкви в соцсетях оставляют сотни тысяч комментариев, поздравляя с победой боксера Александра Усика.
Православные украинцы пишут боксеру слова благодарности и славят Бога за победу в бою, в котором Усик завоевал все четыре пояса в супертяжелом весе, сообщает Центр информации УПЦ.
После боя Александр Усик встал на колени, перекрестился и поблагодарил Бога.
"Слава Богу за все! С победой Александр! Весь матч молился, слушая трансляцию. Спасибо за радость, которую ты подарил нам, болельщикам. Слава Иисусу Христу", - написал Сергей Иванченко.
"Пример настоящего патриота и истинного православного! Поздравляю с победой!", - пишет Ольга Чернецкая.
Верующие рассказали, как поддерживали Александра в своих молитвах.
"Слава Богу за все! Поздравляем! Победа Александра с Божией помощью! Столько людей молились за его победу", - поделилась Татьяна Хоменко.
"Спасибо, Александр, за то, что несёшь всем слово веры и любви ко Господу нашему Иисусу Христу! И держишь бой и телесный, и духовный. И с Богом побеждаешь! Поздравляем с победой", - благодарит Анжела Карпенко.
Игорь Алексеенко написал: "Слава, тебе Боже! Спаси, Господи, раба Божьего Александра! Александр - воин Христов! Мы будем за тебя молиться и дальше!".
В своих комментариях православные называют победу Усика примером веры и преданности Богу.
"Чего не может сделать человек, то может сделать человек с помощью Бога. Радости нет предела", - написала Алена Оверчук.
"Поздравляю с прекрасной победой, ведь это победа всего Православия! Храни тебя Господь!", - поздравила чемпиона Мария Кондраш-Тацюн.
"Многая лета нашему православному чемпиону", - желает Василий Корецкий.
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