Багатотисячний марафон відбувся у Берліні [ Редактировать ]
Великий забіг у Берліні. Дистанцію у понад 40 кілометрів намагалися подолати 25 тисяч марафонців. Найкращими в забігу стали представники Ефіопії. Серед чоловіків - Гіє Адола.
Спортсмен подолав дистанцію за дві години та дві хвилини. Серед жінок лідеркою стала - Ґотітом Ґебрес-Ласе. Її результат на 18 хвилин більший, ніж у земляка. Обидва переможці отримали по 20 тисяч євро призових.
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