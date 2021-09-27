Великий забіг у Берліні. Дистанцію у понад 40 кілометрів намагалися подолати 25 тисяч марафонців. Найкращими в забігу стали представники Ефіопії. Серед чоловіків - Гіє Адола.

Спортсмен подолав дистанцію за дві години та дві хвилини. Серед жінок лідеркою стала - Ґотітом Ґебрес-Ласе. Її результат на 18 хвилин більший, ніж у земляка. Обидва переможці отримали по 20 тисяч євро призових.