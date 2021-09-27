Соціал-демократична партія Німеччини перемагає на парламентських виборах [ Редактировать ]
Соціал-демократична партія Німеччини перемагає на парламентських виборах. Політсила здобула майже 26 відсотків голосів. Про це свідчать офіційні попередні дані Федеральної виборчої комісії.
Другу за чисельністю фракцію у німецькому парламенті сформує блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів. За нього проголосували 24 відсотки виборців. Третіми йдуть зелені. Загалом, до Бундестагу нового скликання проходять шість політичних об'єднань. Активність виборців була високою - 76 відсотків.
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