Талибы запретили мужчинам брить бороды [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Движение "Талибан" запретило мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы. Об этом сообщила местная газета Ettelaat со ссылкой на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд.
Талибы объяснили новые требования нормами ислама, дескать для каждого мужчины ношение бороды является исламской обязанностью.
Изначально запрет был введен в южной афганской провинции Гильменд, но его решили распространить на всю страну. В Гильменде и Кандагаре помимо этого действует запрет на исполнение музыки.
В 1996-2001 годах талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны.
Также они потребовали от жителей Афганистана носить только национальную одежду: женщинам - черного цвета, мужчинам - белого.
Как сообщали "Подробности", один из основателей "Талибана" на прошлой неделе заявил, что талибы планируют вернуть смертную казнь и отрубание конечностей за некоторые преступления.
Новые афганские власти призвали мировую общественности не указывать, как им поступать, и не вмешиваться во внутренние дела страны.
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