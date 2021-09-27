Движение "Талибан" запретило мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы. Об этом сообщила местная газета Ettelaat со ссылкой на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд.

Талибы объяснили новые требования нормами ислама, дескать для каждого мужчины ношение бороды является исламской обязанностью.

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Изначально запрет был введен в южной афганской провинции Гильменд, но его решили распространить на всю страну. В Гильменде и Кандагаре помимо этого действует запрет на исполнение музыки.

​В 1996-2001 годах талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны.

Также они потребовали от жителей Афганистана носить только национальную одежду: женщинам - черного цвета, мужчинам - белого.

Как сообщали "Подробности", один из основателей "Талибана" на прошлой неделе заявил, что талибы планируют вернуть смертную казнь и отрубание конечностей за некоторые преступления.

Новые афганские власти призвали мировую общественности не указывать, как им поступать, и не вмешиваться во внутренние дела страны.