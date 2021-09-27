По состоянию на понедельник, 27 сентября пять регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоны карантина. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что такая тенденция сохраняется второй день подряд.

Так, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Тернопольская;

Черкасская.

Допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом во всех этих областях превышен. Наихудшая ситуация в Тернопольской области - там динамика составляет 102, 2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Кроме того, в выше указанных регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости коронавирусом, где лидирующие позиции также занимает Тернопольская область - 264, после нее идет Донецка - 228 и Днепропетровска - 194.

Впрочем, норма уровня заболеваемости коронавирусом должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

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