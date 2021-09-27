Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією [ Редактировать ]
Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією. Але лише на основі суворого дотримання норм міжнародного права. Про це йдеться у заяві МЗС республіки - через День пам'яті з нагоди першої річниці початку бойових дій в Карабасі.
У Єревані та Баку відбуваються поминальні заходи. Нагадаю, внаслідок сорока чотириденної війни торік Азербайджан відвоював більшу частину окупованого з 90-их Нагірного Карабаху. У цьому збройному конфлікті загинули понад шість тисяч людей з обох боків. Сьогодні у Вірменії та Азербайджані полеглих вшанували хвилинами мовчання.
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