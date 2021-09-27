У Страсбурзі стартує осіння сесія ПАРЄ [ Редактировать ]
У Страсбурзі стартує осіння сесія ПАРЄ. Сьогодні вирішуватимуть, на які теми проводитимуть дебати. Серед запропонованих - переслідування Росією корінних народів Криму.
Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на тимчасово окупованому півострові. З-поміж іншого - ситуація в Афганістані, мігранти на кордонах Латвії, Литви й Польщі з Білоруссю та кіберзлочинність.
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