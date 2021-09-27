Еммануель Макрон подав скаргу на папараці. Прокуратура порушила справу проти фотографа Тібо Даліфарда - через вторгнення у приватне життя президента.

Даліфард провів перед Єлисейським палацом виставку світлин французьких президентів на відпочинку. Серед них є - і з Макроном: його зафільмували на гідроциклі у плавках та рятувальному жилеті. Фото зроблене торік.

Це не перше протистояння Макрона з Даліфардом. У 2017 президент подав до суду на папараці за спробу сфотографувати його на відпочинку з дружиною Бриджит. Однак тоді на знак примирення - Макрон позов відкликав.