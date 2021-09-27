iPhone 13 / Фото: Getty Images

24 сентября стартовали продажи iPhone 13. В Европе И США не обошлось без традиционных очередей даже с учетом того, что первые покупатели могли забрать новинку только после официального предзаказа в онлайн-магазине Apple, поскольку на всех пока не хватает.

Авторитетные техно-издания расхвалили новинку, поэтому не удивительно, что поэтому поклонники "яблочной" продукции ждали старта продаж довольно долго.

Очереди за iPhone 13 / Фото: Getty Images

Особенность iPhone 13 также в том, что с ними Apple начала идти навстречу покупателям и продолжает постепенное удержание цен вопреки устоявшейся тенденции повышать стоимость смартфонов на 50-100 долларов ежегодно.

Покупатели iPhone 13 / Фото: Getty Images

В США цены на модели iPhone 13 остались на уровне прошлого года – от 699 долларов (699 евро в Европе), что только повысило интерес со стороны покупателей, ведь приобщиться к "элитному" клубу теперь стало проще, а не так, как это было во времена iPhone X и iPhone XS.

Однако цены на iPhone 13 в Украине выше европейских и американских. Некоторые розничные сети с 27 сентября начали продавать новые смартфоны по цене от 29899 гривен (1117 долларов) за базовую версию iPhone 13 c 128 ГБ памяти, и до 87770 гривен (3278 долларов) за топовую модель iPhone 13 Pro Max со встроенной памятью объемом 1 ТБ.

Минимально доступная цена iPhone 13 в Украине

Максимальная цена на iPhone 13 Pro Max в Украине

"Подробности" связались с несколькими продавцами, чтобы узнать о наличии устройств в продаже. Как выяснилось, все iPhone 13 и даже iPhone 13 Pro Max уже есть в наличии, но выдаются только по предварительным заказам из-за огромного ажиотажа – украинских покупателей не пугают "конские" ценники на новинки.

Цены со временем могут немного снизиться после старта продаж у официальных ритейлеров, вроде "Цитурса", которые обещают начать поставки с 15 октября 2021 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как iPhone 13 высмеяли в соцсетях за то, что новинка мало чем отличается от iPhone 12.