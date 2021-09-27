В Харькове на 90% заполнены коронавирусные больницы. Зараженных везут в область. Об этом заявил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

В регионе существует единая госпитальная база с Covid, поэтому некоторых пациентов могут везти в больницы районов области.

Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных с Covid, у нас база - 13 больниц.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.