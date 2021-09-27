Пожежі на військових складах у Калинівці: причиною була диверсія [ Редактировать ]
Причиною пожежі і детонації боєприпасів на військових складах у Калинівці була диверсія. Генеральна прокуратура України зібрала докази того, що на складах був встановлений і підірваний вибуховий пристрій. Стоїть за цим актом, найімовірніше, розвідувально-диверсійна група з Росії або з так званих ДНР/ЛНР. Таку інформацію сьогодні оприлюднила генпрокурор Ірина Венедиктова.
Нагадаю, склади біля селища Калинівка Вінницької області спалахнули чотири роки тому - 26 вересня 2017 року. В повітря злетіло понад 32 тисячі снарядів загальною вагою біля 20 тисяч тон. Під час інциденту постраждали й цивільні - мешканці сусідніх сіл. Дві тисячі будинків зазнали пошкоджень або ж взагалі були зруйновані. Двоє людей були поранені. Просто дивом обійшлось без загиблих.
Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала установка вибухового пристрою. Це підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, допитів свідків та оглядів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами...", - йдеться у повідомленні.
Особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, очікується відповідь від компетентних органів Чехії щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.
Зазначимо, 26 вересня 2017 року близько 21-ї години пролунали вибухи на Калинівському арсеналі. Було пошкоджено понад дві тисячі будинків. Збройні сили України втратили майже 20 тисяч тонн боєприпасів. У повітря злетіло понад 32 тисячі снарядів. Евакуювали 30 тисяч мешканців навколишніх сіл.
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