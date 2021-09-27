Війна на Сході: ворог двічі порушив режим тиші [ Редактировать ]
Понеділок у зоні операції Об'єднаних сил на Сході України минув відносно спокійно. У Міністерстві оборони повідомляють, що незаконні збройні формування лише двічі порушили режим припинення вогню.
Застосовували ручні протитанкові гранатомети. Минулої доби було шість обстрілів. З таких самих видів зброї. Однак ані вчора, ані сьогодні жоден український вояк не постраждав.
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Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
Напередодні зафіксовані два порушення режиму тиші. Українські позиції поблизу Кам'янки супротивник накривав із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї.
Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів накривав Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.
Сьогодні через підрив вибухового пристрою на фронті загинув військовий. І це - перша смерть на Донбасі за цей тиждень. Бо цього тижня уперше за доволі тривалий час на передовій було відносне затишшя.
У напрямку Південного й Кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів.