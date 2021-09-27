В Україні процвітає розпродаж підробних ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
Фальсифікат - у маси. В Україні тотальний розпродаж підробних Ковід - сертифікатів. На Івано-Франківщині "бізнес" у туристичній агенції розгорнув місцевий житель. Разом зі спільницею штампував довідки й надсилав їх поштою замовникам. Ціна такого документа становила трохи більше ніж півтори тисячі гривень. За місяць ділки заробляли понад 30 тисяч.
А в лікарки на Черкащині така послуга коштувала всі п'ять тисяч гривень. Окрім сертифікату, медикиня обіцяла ще й внести відомості про щеплення в електронний реєстр. Утім, свідомо робила помилки в документі, аби дані не генерувались у додатку "Дія". Натоміть клієнтам надавала паперовий сертифікат із печаткою. Жінку та її спільницю затримала кіберполіція. Їм загрожує до 6-ти років позбавлення волі.
Анна Селезньова, старший інспектор Департаменту кіберполіції НПУ:
В оселях правопорушниць та в кабінеті лікарки працівники поліції провели обшук. Вилучено печатки, копії документів та медичні декларації, банківськи картки, мобільні телефони та оформлені ковід-сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток.
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Вони живуть і працюють за власними - злодійськими законами. При чому аферисти вже настільки знахабніли, що намагаються розвести на гроші навіть журналістів.
49-річний чоловік прийшов на АЗС купити пива.
Якщо ви коли-небудь отримували таке смс, будьте впевнені, на вас полюють кібер-злочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року.
Тільки з початку цього року в поліцію звернулись майже 50 тисяч ошуканих українців. Чи впевнені ви, що ваші електронні гроші ще на вашому рахунку? І як одним натиском комп’ютерної мишки можна втратити всі збереження?