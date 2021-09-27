Фальсифікат - у маси. В Україні тотальний розпродаж підробних Ковід - сертифікатів. На Івано-Франківщині "бізнес" у туристичній агенції розгорнув місцевий житель. Разом зі спільницею штампував довідки й надсилав їх поштою замовникам. Ціна такого документа становила трохи більше ніж півтори тисячі гривень. За місяць ділки заробляли понад 30 тисяч.

А в лікарки на Черкащині така послуга коштувала всі п'ять тисяч гривень. Окрім сертифікату, медикиня обіцяла ще й внести відомості про щеплення в електронний реєстр. Утім, свідомо робила помилки в документі, аби дані не генерувались у додатку "Дія". Натоміть клієнтам надавала паперовий сертифікат із печаткою. Жінку та її спільницю затримала кіберполіція. Їм загрожує до 6-ти років позбавлення волі.

Анна Селезньова, старший інспектор Департаменту кіберполіції НПУ: