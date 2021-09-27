У Дніпрі СБУ викрила конструкторське бюро, яке працювало над замовленнями для підприємств в окупованому Криму. Йдеться про проєкти модернізації об'єктів енергетики. Під прикриттям інших компаній бюро брало участь у тендерах. Укладали угоди на значні суми, один із контрактів оцінили в три з половиною мільйона доларів. Тепер Служба безпеки готує підозру організаторам схем.

Валерій Єфанов, речник управління СБУ у Дніпропетровській області: