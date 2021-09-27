СБУ викрила бюро, яке працювало над замовленнями підприємств окупованого Криму [ Редактировать ]
У Дніпрі СБУ викрила конструкторське бюро, яке працювало над замовленнями для підприємств в окупованому Криму. Йдеться про проєкти модернізації об'єктів енергетики. Під прикриттям інших компаній бюро брало участь у тендерах. Укладали угоди на значні суми, один із контрактів оцінили в три з половиною мільйона доларів. Тепер Служба безпеки готує підозру організаторам схем.
Валерій Єфанов, речник управління СБУ у Дніпропетровській області:
У ході обшуків, проведених у офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено: технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим; готівку у різних валютах - 605 тисяч рублів, 230 тисяч грн, 12 тисяч долларів США.
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