Білоруській кордон: близько двадцяти відсотків мігрантів мають зв'язки з Росією [ Редактировать ]
Близько 20 відсотків нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, мають зв'язки з Росією, а також - із терористичними організаціями. Про це заявили керівники польських силових відомств.
З понад тисячі мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців - спецслужби перевірили вже кількасот людей.
Нагадаю, через міграційну кризу Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах.
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Після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС.
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За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.
Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.
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