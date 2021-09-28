Тропічний шторм обрушився на В'єтнам [ Редактировать ]
Тропічний шторм обрушився на В'єтнам. Країна потерпає від потопів. Проливні дощі не вщухають протягом трьох днів. Через негоду в центральних регіонах країни утворилися повені.
Влада вже відрядила на допомогу рятувальні групи. Тисячі громадян опинилися у пастках через велику воду. До них намагаються доправити базові продукти. Буря пошкодила щонайменше шість сотень будинків. Понад тисячу гектарів врожаю - знищено.
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