Бразильське місто Сан-Паулу накрила піщана буря [ Редактировать ]
Бразильське місто Сан-Паулу накрила піщана буря. Очевидці зафільмували, як на мегаполіс насувається щільна коричнева стіна. Надворі враз стемніло, а повітря наповнилося хмарами дрібного пилу та піску.
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