COVID-19 в Україні: шість із половиною тисяч нових інфікувань за добу [ Редактировать ]
Шість тисяч 552 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 143 пацієнти померло, одужало - майже три тисячі.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.