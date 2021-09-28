COVID-19 в Україні: більше ніж шість з половиною тисяч нових інфікувань

При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.