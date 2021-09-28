Польські правоохоронці перевіряють мігрантів на Білоруському кордоні [ Редактировать ]
Близько 20 відсотків нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, мають зв'язки з Росією, а також - із терористичними організаціями. Про це заявили керівники польських силових відомств.
З понад тисячі мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців - спецслужби перевірили вже кількасот людей.
Нагадаю, через міграційну кризу Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах.
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З понад тисячі мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців - спецслужби перевірили вже кількасот людей.
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Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.
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Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.