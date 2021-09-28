У Києві, за даними популярних сервісів, найвищий рівень забруднення повітря в Україні. Причина - шкідливі викиди транспорту. Тож часто кияни потерпають від алергій, мають проблеми з серцем та онкологію. Як розірвати це замкнене коло й чи готові наші водії відмовитися від своїх автівок і пересісти на електротранспорт? Дізнавалася Оксана Мурашова.

Андрій - водій, досвідчений. Без машини, як і мільйони автомобілістів, свого життя - не уявляє.

Андрій Ценєв, водій:

Скільки років за кермом? - 15 років...

На роботу, у справах або в крамницю - тільки за кермом. Хоч і в заторах доводиться постояти, та комфорт - передусім. Але я пропоную Андрію експеримент: на день від автомобіля - відмовитися. І себе випробувати, і екології - допомогти:

Йдемо з Андрієм на зупинку громадського транспорту. Відчуття для нашого героя - вже давно забуте. Тож розповідаю і про те, скільки зараз коштує проїзд, і про те, що тепер у транспорті - диджиталізація і квитків нема. Про те, що вже немає талончика.

Аби бути екопослідовними, обираємо не автобус чи маршрутку, а електротранспорт - трамвай. Заходимо:

Андрій Ценєв, водій:

Ну трамвай... Как остался в далекие советские времена, так и остался. То есть никаких новых ощущений, хороших, нет для меня.

Як пересадити автомобілістів із комфортних машин - на велосипеди чи громадський транспорт? Це завдання, над яким сушить голову влада майже всіх європейських міст. Розвивають мережу велосипедних доріжок. І так комфортні автобуси чи трамваї роблять ще зручнішими. А також, обкладають власників машин додатковими податками. Все - заради екології.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Автомобіль не розкіш? А якщо перерахувати на людське здоров'я? Тільки одна легкова машина за рік поглинає понад чотири тонни кисню. Натомість - забруднює атмосферу викидами.

У Києві - зараз більше ніж мільйон машин, із вихлопних труб яких в атмосферу потрапляють:

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

Сірка, свинець, бензопирен, формальдегид.

І ці мікрочастинки токсичні - потрапляють в органи дихання, осідають на легенях, на лімфі, на внутрішніх органах і вони не виводяться з організму.

Найбільша небезпека - це старі автомобілі. До нас їх завозять з усього світу - без жодного контролю екологічності, кажуть експерти.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

Немає державної політики обмеження викидів автомобільного транспорту. Немає обмеження притоку в Україні старих автомобілів. Найбільшої шкоди, якщо ми говоримо про громадський транспорт, завдають маршрутки. Вони також є дуже застарілими.

А результат цього першими бачать лікарі. Бо викиди, якими ми дихаємо б'ють по всьому організму. Особливо - по легенях та серцю. А ще провокують алергії саме в жителів загазованих міст.

Олена Бачинська, лікарка-алерголог:

Именно потому, что аллергены становятся более агрессивными именно в загрязненном воздухе. У жителей мегаполиса аллергических заболеваний в разы больше, чем у жителей сельской местности.

Та повертаємося до нашого героя Андрія, якого я вмовила пересісти на трамвай. Зрештою - наш експеримент провалився. Андрій проїхав кілька зупинок - і пішки повернувся до машини.

Андрій Ценєв, водій:

Ну тут дійсно краще... Личное пронстранство сохраняется.

Особистий комфорт, чи екосвідомість. Поки що пріоритети українців не на користь екологічних ініціатив.