Аргентинці вилікували та відпустили андських кондорів [ Редактировать ]
В Аргентині у дику природу випустили сімох андських кондорів. Двох птахів вилікували після отруєння. А ще п'ятеро - це молодь, що з'явилася на світ у неволі, за програмою відновлення цього рідкісного хижака. Кондор - один із найбільших птахів у світі, нині на межі зникнення.
У природі їх налічують лише кілька тисяч особин. Живуть ці велетні до 75 років, однак дуже повільно розмножуються. Виводять потомство раз на два роки й зазвичай мають лише одне пташеня.
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Двох птахів вилікували після отруєння. А ще п'ятеро - це молодь, що з'явилася на світ у неволі, за програмою відновлення цього рідкісного хижака.
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