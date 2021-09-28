В Аргентині у дику природу випустили сімох андських кондорів. Двох птахів вилікували після отруєння. А ще п'ятеро - це молодь, що з'явилася на світ у неволі, за програмою відновлення цього рідкісного хижака. Кондор - один із найбільших птахів у світі, нині на межі зникнення.

У природі їх налічують лише кілька тисяч особин. Живуть ці велетні до 75 років, однак дуже повільно розмножуються. Виводять потомство раз на два роки й зазвичай мають лише одне пташеня.