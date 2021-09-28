Умерла известная актриса из фильма "Земля кочевников" [ Редактировать ]
На 65 году жизни скончалась актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в фильме "Земля кочевников". Женщина умерла от рака. Об этом сообщает журнал People.
Отмечается, что женщина умерла еще 7 сентября, однако новость об этом широко распространилась только на этой неделе.
Она тихо скончалась 7 сентября 2021 года в своем доме в Сан-Франциско в присутствии мужа, сына, брата и друзей. Причиной смерти стал рак.
В течение 25 лет Янделл Смит занимала должность директора театра Американской консерватории в Сан-Франциско.
В фильме "Земля кочевников" Мелисса сыграла сестру главной героини Ферн в исполнении Фрэнсис Макдорманд. Она снималась уже будучи тяжело больной.
Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.
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