На 65 году жизни скончалась актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в фильме "Земля кочевников". Женщина умерла от рака. Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что женщина умерла еще 7 сентября, однако новость об этом широко распространилась только на этой неделе.

Она тихо скончалась 7 сентября 2021 года в своем доме в Сан-Франциско в присутствии мужа, сына, брата и друзей. Причиной смерти стал рак.

В течение 25 лет Янделл Смит занимала должность директора театра Американской консерватории в Сан-Франциско.

В фильме "Земля кочевников" Мелисса сыграла сестру главной героини Ферн в исполнении Фрэнсис Макдорманд. Она снималась уже будучи тяжело больной.

Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.

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