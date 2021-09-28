Вместо того, чтобы подойти к вопросу отбора судьи Европейского суда по правам человека с позиции следования стандартам и критериям Совета Европы и уже на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрать судью, Украина пошла другим путем. И вот, второй год подряд оказалась неспособной завершить процедуру избрания судьи ЕСПЧ. Сегодняшняя попытка большинства украинской делегации оспорить решение Комитета ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ на заседании Ассамблеи – очередной ошибочный шаг. Такое мнение выразила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина, комментируя рассмотрение вопроса в рамках пленарной сессии ПАСЕ.

В апреле 2019 года истек срок полномочий судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской. Для своевременного замещения судьи на должности, Украина должна была еще в декабре 2018 года представить Ассамблее на рассмотрение список из трех кандидатов, отвечающих соответствующим стандартам и критериям. Однако, новый судья от Украины на сессии избран так и не будет, полномочия Анны Юдковской, в свою очередь, продлеваются и далее.

Юлия Левочкина напомнила, что в мае 2021 года украинская сторона направила в Совет Европы список из трех отобранных кандидатов для избрания судьи ЕСПЧ. По итогам Комитета ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ, который 16 сентября провел собеседование с тремя кандидатами от Украины, было принято решение рекомендовать Ассамблее отклонить список, предоставленный украинской стороной, так как не все кандидаты соответствуют стандартам и критериям избрания судей ЕСПЧ, и обратиться к правительству Украины подать новый список кандидатов.

«Сегодня на пленарной сессии Ассамблеи решение Комитета ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ в контексте списка судей от Украины было безуспешно оспорено со стороны украинской делегации. Хотелось бы подчеркнуть - Украине предоставили время заменить кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, которые не соответствуют стандартам и критериям. Вместо этого, Украина осознанно избрала другую тактику – оспаривание ради оспаривания. Решение Ассамблеи ожидаемо – оставить решение профильного Комитета ПАСЕ в силе, что означает одно – список нужно будет подавать новый, а Украина в очередной раз потеряла время», - резюмировала Юлия Левочкина.

Напомним, с 27 по 30 сентября 2021 года проходит осенняя сессия ПАСЕ в гибридном формате – часть делегатов пребывает сейчас в Страсбурге, остальные принимают участие дистанционно.