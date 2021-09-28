Джо Байден отримав бустерну дозу "Пфайзера" [ Редактировать ]
Вакцінація залишається єдиним дієвим способом протидії пандемії. Так вважають у Сполучених Штатах Америки. Президент цієї країни отримав бустерну дозу вакцини.
Третю ін'єкцію препарату від "Пфайзер" Джо Байден отримав прямо під час прес-конференції. Своє перше щеплення він зробив іще до інавгурації, друге - у січні. І тиждень тому Управління контролю якості харчів та ліків США схвалило третю дозу акцини від "Пфайзер" для кількох груп ризику.
Джо Байден, президент США:
Бустерні дози - важливі. Але найголовніше - треба вакцинувати якомога більше людей. Більшість американців дослухаються до порад. Понад 77 відсотків дорослих дістали хоча би один укол. Але 23 відсотки - зовсім не вакциновані. Це пандемія невакцинованих людей.
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