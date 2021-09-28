Третю ін'єкцію препарату від "Пфайзер" Джо Байден отримав прямо під час прес-конференції.

Вакцінація залишається єдиним дієвим способом протидії пандемії. Так вважають у Сполучених Штатах Америки. Президент цієї країни отримав бустерну дозу вакцини.

Третю ін'єкцію препарату від "Пфайзер" Джо Байден отримав прямо під час прес-конференції. Своє перше щеплення він зробив іще до інавгурації, друге - у січні. І тиждень тому Управління контролю якості харчів та ліків США схвалило третю дозу акцини від "Пфайзер" для кількох груп ризику.

Джо Байден, президент США: