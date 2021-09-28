Группа европейских левых в ПАСЕ единогласно выдвинула кандидатуру сенатора Тини Кокса на пост президента ПАСЕ в 2022-2023 годах. Соответствующее решение было принято на заседании группы. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

Народный депутат пояснила, что между политическими группами в ПАСЕ действует так называемое Соглашение о ротации, которое предусматривает очередность выдвижения кандидатур со стороны политических групп. В 2022-2023 годах приоритетное право на выдвижение кандидата на пост президента ПАСЕ принадлежит Группе европейских левых.

Напомним, сенатор Тини Кокс является членом ПАСЕ с 2003 года, Главой группы левых – с 2007 года, а также входит в состав Бюро - руководящего органа ПАСЕ. Более того, в рамках работы ПАСЕ сенатор Тини Кокс неоднократно назначался докладчиком, в том числе под его эгидой были приняты крайне важные доклады – о роли и миссии Ассамблеи в 2019 году, а также о стратегических приоритетах Совета Европы в 2019 году.