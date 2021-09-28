До титулу абсолютного чемпіона Усику не вистачає ще одного - WBC.

Про реванш та чемпіонські амбіції. Український боксер Олександр Усик сьогодні дав велику пресконференцію після повернення з Лондона. Там 25 вересня він переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

І сьогодні наш боксер розповів, що знову готовий вийти в ринг із Джошуа. То де і коли відбудеться бій-реванш? І навіщо Усик повезе пояси до... Криму? Усі відповіді чемпіона чув Даніїл Снісар.

Олександр Усик. Уже третій день він головний ньюзмейкер України. Перемога - у ринзі!

Тріумфальне повернення додому і зустріч в аеропорту Бориспіль.

І сьогодні - брифінг із журналістами.

Під спалахи фотокамер та оплески десятків журналістів Усик починає прес-конференцію. Тепер він - чемпіон світу у суперважкій вазі та володар трьох поясів, за версіями WBO, WBA та IBF. Олесандр повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Щоправда, поки вони в Лондоні. Потрібно кілька днів, аби нанести на них інформацію про бій та ім'я спорсмена. Про це Усик розповів ще напередодні в аеропорту.

Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі:

Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: "Саня, забери нас".

До титулу абсолютного чемпіона Усику не вистачає ще одного - WBC. Поки у цій версії чемпіон - Тайсон Ф'юрі. Але такий пояс Олександр сьогодні таки отримав! Не як трофей у бою, а як... подарунок. Як переможець від переможця:

Віталій Кличко, міський голова Києва:

-Це пояс, якого в тебе ще нема. Але хай це буде великою мотивацією для того, щоб завоювати всі пояси. У тебе зараз є майже всі. Але це той пояс є, яким володів твій кумир. Хто твій кумир в боксі?- Мохамед Алі.

Сам Усик перемогу свою над Джошуа назвав історичною. Зрештою, як і мільйони українців, які провели безсонну ніч проти неділі - перед телевізором.

Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі:

Это очень важная победа для нашей страны, это еще общая каждого украинца, потому что это настолько внутри.

Боксери простояли в ринзі всі 12 раундів. Та зрештою - всі три судді віддали перемогу українцю. А на пресконференції одразу після бою Джошуа одразу заговорив про... реванш.

Ентоні Джошуа, ексчемпіон світу в суперважкій вазі:

Переможець - молодець. А ми повертаємось до тренувань. У нас було 12 чудових раундів, це прекрасний довід у рингу, який приніс нам прогрес. І невдовзі ми це повторимо.

Олександр Усик теж готовий до повторної зустрічі у ринзі з Ентоні Джошуа. І хотів би битися в Києві, на НСК "Олімпійський".

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика:

Что касается реванша. Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. И те даты, приблизительное время, которое Эди Херн объявил на пресс-конференции после боя, что это февраль - март, это правда.

Тим часом світові спортивні асоціації оновили рейтинги після зустрічі Усика та Джошуа. І тепер українець піднявся до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Та сам чемпіон поки хоче відпочити. А щойно йому передадуть пояси - вирушить до рідного Криму, відвідати близьких та першого тренера.

Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі: