Віталій Кличко подарував Усику пояс за версією WBC [ Редактировать ]
Про реванш та чемпіонські амбіції. Український боксер Олександр Усик сьогодні дав велику пресконференцію після повернення з Лондона. Там 25 вересня він переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.
І сьогодні наш боксер розповів, що знову готовий вийти в ринг із Джошуа. То де і коли відбудеться бій-реванш? І навіщо Усик повезе пояси до... Криму? Усі відповіді чемпіона чув Даніїл Снісар.
Олександр Усик. Уже третій день він головний ньюзмейкер України. Перемога - у ринзі!
Тріумфальне повернення додому і зустріч в аеропорту Бориспіль.
І сьогодні - брифінг із журналістами.
Під спалахи фотокамер та оплески десятків журналістів Усик починає прес-конференцію. Тепер він - чемпіон світу у суперважкій вазі та володар трьох поясів, за версіями WBO, WBA та IBF. Олесандр повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Щоправда, поки вони в Лондоні. Потрібно кілька днів, аби нанести на них інформацію про бій та ім'я спорсмена. Про це Усик розповів ще напередодні в аеропорту.
Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі:
Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: "Саня, забери нас".
До титулу абсолютного чемпіона Усику не вистачає ще одного - WBC. Поки у цій версії чемпіон - Тайсон Ф'юрі. Але такий пояс Олександр сьогодні таки отримав! Не як трофей у бою, а як... подарунок. Як переможець від переможця:
Віталій Кличко, міський голова Києва:
-Це пояс, якого в тебе ще нема. Але хай це буде великою мотивацією для того, щоб завоювати всі пояси. У тебе зараз є майже всі. Але це той пояс є, яким володів твій кумир. Хто твій кумир в боксі?- Мохамед Алі.
Сам Усик перемогу свою над Джошуа назвав історичною. Зрештою, як і мільйони українців, які провели безсонну ніч проти неділі - перед телевізором.
Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі:
Это очень важная победа для нашей страны, это еще общая каждого украинца, потому что это настолько внутри.
Боксери простояли в ринзі всі 12 раундів. Та зрештою - всі три судді віддали перемогу українцю. А на пресконференції одразу після бою Джошуа одразу заговорив про... реванш.
Ентоні Джошуа, ексчемпіон світу в суперважкій вазі:
Переможець - молодець. А ми повертаємось до тренувань. У нас було 12 чудових раундів, це прекрасний довід у рингу, який приніс нам прогрес. І невдовзі ми це повторимо.
Олександр Усик теж готовий до повторної зустрічі у ринзі з Ентоні Джошуа. І хотів би битися в Києві, на НСК "Олімпійський".
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика:
Что касается реванша. Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. И те даты, приблизительное время, которое Эди Херн объявил на пресс-конференции после боя, что это февраль - март, это правда.
Тим часом світові спортивні асоціації оновили рейтинги після зустрічі Усика та Джошуа. І тепер українець піднявся до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Та сам чемпіон поки хоче відпочити. А щойно йому передадуть пояси - вирушить до рідного Криму, відвідати близьких та першого тренера.
Олександр Усик, український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі:
Я хочу увидеть тренера. Зайти в свой зал родненький.
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Цими вихідними в Лондоні він переміг британця Ентоні Джошуа, а сьогодні вночі його зустрічали в аеропорту в Борисполі.
Во вторник, 28 сентября, мэр Киева Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком
Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну.
Бій відбувся сьогодні вночі, у Лондоні. Перемога для Сашка далась тяжко: тривав поєдинок усі 12 раундів, ініціативою володів то українець, то британець. Вирішальними стали останні хвилини. Здавалося, що Усику все ж вдасться закінчити поєдинок достроково, втім Джошуа вистояв.
Есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш