Роковини трагедії Бабиного Яру: духовні особи зібралися вшанувати пам'ять загиблих [ Редактировать ]
Роль православного духовенства в порятунку євреїв в часи Голокосту вперше обговорили у Києво-Печерській Лаврі. Духовні особи та історики зібралися за круглим столом, приуроченим 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.
Учасники розмови окремо підкреслили той факт, що Україна - четверта країна у світі за кількістю визнаних Праведників Миру, тобто людей, які рятували євреїв від нацистів.
Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту афонської спадщини:
Ми сьогодні згадуємо не тільки про сумні сторінки, а і про героїчні сторінки, коли багато українців, віруючих людей, зокрема і священників, ризикуючи власним життям, рятували життя іншим, зокрема рятували життя єврейського населення України. Найменш вивчена сторінка в цій темі - це якраз участь віруючих людей в рятуванні, участь православного, зокрема духовенства.
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