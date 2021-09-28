Україна - четверта країна у світі за кількістю визнаних Праведників Миру, тобто людей, які рятували євреїв від нацистів.

Роль православного духовенства в порятунку євреїв в часи Голокосту вперше обговорили у Києво-Печерській Лаврі. Духовні особи та історики зібралися за круглим столом, приуроченим 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.

Учасники розмови окремо підкреслили той факт, що Україна - четверта країна у світі за кількістю визнаних Праведників Миру, тобто людей, які рятували євреїв від нацистів.

Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту афонської спадщини: