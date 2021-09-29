Прикордонники затримали двох нелегалів у Одеському порту [ Редактировать ]
Мігрантів із Сирії затримали в Чорноморському морському порту. Двох чоловіків виявили під час оформлення судна, що прибуло із Туреччини.
Вони переховувалися серед вантажу тканини, яку перевозив напівпричіп. Іноземці не мали жодних документів. Вони планували дістатися Італії. А за цю подорож кожен із них заплатив сім тисяч євро.
Олександра Ковтун, начальниця пресслужби Одеського загону Державної прикордонної служби України:
Прикордонники Одеського загону спільно з представниками СБУ затримали двох нелегалів-мігрантів у Чорноморському морському порту. Чоловіки намагались незаконно перетнути державний кордон України, заховавшись у напівпричепі турецької реєстрації. Вони назвалися громадянами Сирії та зізналися, що планували в такий спосіб потрапити до родичів в Італію.
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