Мігрантів із Сирії затримали в Чорноморському морському порту. Двох чоловіків виявили під час оформлення судна, що прибуло із Туреччини.

Вони переховувалися серед вантажу тканини, яку перевозив напівпричіп. Іноземці не мали жодних документів. Вони планували дістатися Італії. А за цю подорож кожен із них заплатив сім тисяч євро.

Олександра Ковтун, начальниця пресслужби Одеського загону Державної прикордонної служби України: